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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Советник президента США обсудил с бразильским коллегой ситуацию на Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником бразильского лидера по внешней политике Селсу Аморимом обсудили ситуацию на Украине.

"Они обсудили ряд двусторонних и глобальных вопросов", включая спецоперацию России на Украине, сообщает Белый дом.

Кроме того, советники затронули "продолжение сотрудничества в борьбе с изменением климата и защиту окружающей среды, G20", а также "общие усилия по защите демократических институтов".

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил сформировать группу стран, призванную помочь в поиске путей урегулирования украинского кризиса.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник, что Россия пока не в курсе деталей бразильского плана по украинскому урегулированию, но готова прислушиваться ко всем инициативам, которые учитывают ее интересы и озабоченности.

США Джейк Салливан Бразилия Украина
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