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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Что произошло за день: вторник, 30 мая

Атака беспилотников в Москве, обрушение трибун в Ростове-на-Дону и сокращение консульского присутствия с Финляндией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москву и область атаковали восемь беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные перехватили их все: три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Еще пять сбиты комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье. В результате несколько зданий в Москве получили повреждения, два человека обратились за помощью медиков. Возбуждено дело о теракте. Владимир Путин заявил, что система ПВО при атаке БПЛА на Москву сработала удовлетворительно. Он уверен, что атака была проведена в ответ на удар по штабу военной разведки Украины. В Белом доме заявили, что не поддерживают нападения "внутри России".

- Трибуна с детьми обрушилась на гребном канале в Ростове-на-Дону. Пострадали 26 человек, из них 15 - дети. Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

- Россия сократит взаимное с Финляндией консульское присутствие. С 1 июля закроется канцелярия посольства России в Лаппеенранте. Финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии в Петербурге.

- Российские паспорта получили уже свыше 1,5 млн жителей новых территорий, сообщил Михаил Мишустин. По его словам, поставлена задача вывести новые регионы на общероссийский уровень за восемь лет.

- Власти ЮАР обещали обеспечить дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС. При этом там отметили, что "эти иммунитеты не отменяют любые ордера на арест, которые могли быть выданы любым международным судом". В Кремле заверили, что на саммите БРИКС Россия будет представлена на должном уровне.

- Акционеры Polymetal одобрили редомициляцию в Казахстан. Отмечается, что редомициляция, помимо одобрения акционеров, зависит от ряда других условий "и будет продолжена при уверенности совета директоров в постоянном соблюдении всех применимых санкционных требований".

- Эпидемиологи констатировали рост числа ВИЧ-инфицированных в России. Глава отдела профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что раньше основным способом передачи ВИЧ было употребление наркотиков внутривенно, сейчас отмечается генерализация ВИЧ по всем статьям среди обычного населения.

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