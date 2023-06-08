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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Покинувшие дома из-за обстрелов шебекинцы 9 июня получат первую выплату в 10 тысяч рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Белгородскую область поступили федеральные средства для единоразовых выплат жителям Шебекинского городского округа, которые были вынуждены оставить свои дома из-за обстрелов, сообщил во "ВКонтакте" глава региона Вячеслав Гладков. Выплаты по 10 тысяч рублей люди смогут получить уже 9 июня.

"Мы уже получили федеральные средства, сегодня они будут перечисляться в банки и с завтрашнего дня жители уже будут получать первые единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей. На следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты", - написал Гладков.

Он напомнил, что на прошлой неделе обратился за помощью к премьер-министру Михаилу Мишустину, и тот решил оказать помощь региону. По обещанию губернатора, выплаты будут осуществляться без "дополнительных бюрократических формальностей".

"Понимаем, жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры. Поэтому все, что от нас зависит, будем делать максимально быстро, чтобы помощь дошла до получателя", - сказал губернатор.

7 июня Гладков в Telegram сообщил, что в Белгороде для помощи шебекинцам начали работу четыре пункта гуманитарный помощи.

"Большая часть населения, те, кто выехал из Шебекинского округа, находятся у своих родных, знакомых или сняли квартиры. Нам легче с теми, кто в ПВР. А вот при работе с остальными - есть объективные сложности. Потому что они неравномерно по всему городу распределены", - написал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекинский городской округ Михаил Мишустин
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