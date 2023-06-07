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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Москалькова попросила Совфед подумать о поддержке эвакуированных из приграничных районов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следует определить правовой статус и возможные меры поддержки россиян, эвакуированных из Белгородской области и других районов, граничащих с Украиной, заявила в среду уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Совете Федерации.

"Сегодня они и не эвакуированные, и не беженцы, их статус надо определять, и люди должны понимать, какие у них есть гарантии", - сказала Москалькова.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

В последние дни массированные обстрелы приходятся на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения как в регионе, так и в других субъектах РФ.

По данным Российского Красного Креста на 6 июня, из приграничных районов были эвакуированы 4,5 тыс. человек, 2 тыс. из них находились в ПВР Белгорода.

Татьяна Москалькова Совфед Белгородская область
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