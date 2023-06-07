Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Что произошло за день: среда, 7 июня

Диверсия на аммиакопроводе, помилование Сапеги и беспилотное такси в Москве

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ заявили о подрыве украинскими силами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в Харьковской области. Есть пострадавшие среди мирного населения, идет стравливание остатков аммиака с украинской территории. "Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна. МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке".

- Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу. Россиянку передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

- Эрдоган предложил создать комиссию по Каховской ГЭС с участием Турции, Украины, РФ и ООН. Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления, предупредила вице-премьер Виктория Абрамченко. Число эвакуированных из затопленных зон Херсонской области увеличилось более чем вдвое, до 4 тысяч. Под водой оказался Нижнеднепровский национальный парк с тысячами животных. Оперативная группа МЧС РФ направилась в Херсонскую область.

- Производитель "Мистера Сидра" пытался уничтожить продукцию во время обыска, сообщили в прокуратуре Ульяновской области. Общее число жертв отравления суррогатным алкоголем в регионах России выросло до 30.

- Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Он собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края представителю военной разведки Украины.

- МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса. При этом комитет выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр.

- "Яндекс" начал тестировать беспилотное такси на юго-западе Москвы. Между тем Мосгордума обязала таксистов проходить аттестацию на знание того, где в городе находятся памятники культуры, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });