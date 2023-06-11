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Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области

Полностью восстановлено движение поездов в Белгородской области
Архивное фото
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД) сообщила о полном восстановлении движения поездов, нарушенного из-за схода грузовых вагонов в Алексеевском округе Белгородской области.

"Движение поездов на перегоне Хлевище - Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 восстановлено в полном объеме. В настоящее время все поезда следуют согласно расписанию", - говорится в пресс-релизе пресс-службы ЮВЖД.

10 июня в 21:47 на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище - Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

В результате происшествия был сокращен маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки - Алексеевка до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд №6401 Алексеевка - Валуйки, пассажиры которого были доставлены до места назначения автотранспортом.

Восстановительные работы на перегоне, в том числе уборка опрокинутых вагонов, продолжаются, что не влияет на график движения поездов, отметила пресс-служба.

Белгородская область
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