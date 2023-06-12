Гутерриш заявил, что ООН напряженно работает над сохранением "зерновой сделки"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность по поводу ситуации с "зерновой сделкой" и заявил об упорной работе над ее продлением.

"ООН работает не покладая рук, чтобы добиться возможности сохранить черноморскую зерновую инициативу", - приводят его слова западные СМИ.

При этом Гутерриш выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может выйти из "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

9 июня в Женеве состоялся очередной раунд консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с делегацией ООН во главе с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. На следующий день в МИД РФ сообщили, что Москва на женевских консультациях отметила отсутствие прогресса по трем проблемам: переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновлению поставок запчастей и техники, а также ситуации с аммиакопроводом "Тольятти-Одесса".

При этом Вершинин "осудил подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая "черноморскую инициативу", интегральной частью которых были поставки аммиака".