Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Гутерриш заявил, что ООН напряженно работает над сохранением "зерновой сделки"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность по поводу ситуации с "зерновой сделкой" и заявил об упорной работе над ее продлением.

"ООН работает не покладая рук, чтобы добиться возможности сохранить черноморскую зерновую инициативу", - приводят его слова западные СМИ.

При этом Гутерриш выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может выйти из "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В РоссииМИД РФ заявил об отсутствии прогресса в решении трех проблем в рамках "зерновой сделки"Читать подробнее

9 июня в Женеве состоялся очередной раунд консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с делегацией ООН во главе с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. На следующий день в МИД РФ сообщили, что Москва на женевских консультациях отметила отсутствие прогресса по трем проблемам: переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновлению поставок запчастей и техники, а также ситуации с аммиакопроводом "Тольятти-Одесса".

При этом Вершинин "осудил подрыв украинцами аммиакопровода "Тольятти-Одесса" на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая "черноморскую инициативу", интегральной частью которых были поставки аммиака".

ООН Антониу Гутерриш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МВД Белоруссии признало экстремистским информпроект экс-сотрудников TUT.BY "Зеркало"

МВД Белоруссии признало экстремистским информпроект экс-сотрудников TUT.BY "Зеркало"

Мировые политики и футбольные тренеры скорбят о кончине Берлускони

Умершие знаменитости

Умер Сильвио Берлускони

Умер Сильвио Берлускони

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 июня

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

В Германии стартуют крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО

Гендиректор МАГАТЭ кроме ЗАЭС посетит на будущей неделе Киев

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Бывшая первый министр Шотландии Никола Стерджен задержана по делу о финансировании партии

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Минэкономразвития РФ рассчитывает возобновить безвизовые поездки в Китай в июле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });