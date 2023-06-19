Еще три партии выдвинули кандидатов на выборы губернатора Подмосковья

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Кандидаты от партий КРПФ, ЛДПР и "Справедливой России" подали документы на выдвижение для участия в сентябрьских выборах на пост губернатора Московской области, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома в понедельник.

"Сегодня документы на выдвижение лично представили: Александр Наумов от Московского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", Кирилл Жигарев от Московского областного отделения политической партии ЛДПР, Анатолий Никитин от регионального отделения социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - говорится в сообщении.

Кандидатам выданы письменные подтверждения о получении документов на выдвижение.

Как сообщалось, 17 июня документы в Мособлизбирком подал действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия".

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 8-10 сентября.