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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Власти Ростова-на-Дону отменили все массовые мероприятия

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Ростове-на-Дону.

"Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что муниципальный транспорт работает, однако изменены маршруты в центре города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Аксая работает штатно.

"Есть временные ограничения на Таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно", - добавил губернатор.

Глава Аксайского района Ростовской области Константин Доморовский также сообщил об отмене массовых мероприятий и призвал жителей не покидать пределы населенных пунктов.

Ранее Голубев призвал граждан не выходить без необходимости из дома, добавив, что правоохранители предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить их безопасность.

Кроме того, глава региона поручил городской администрации и службам жизнеобеспечения Ростова-на-Дону принять меры по нормальному функционированию городских коммуникаций.

Ростов-на-Дону Василий Голубев
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