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Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 перекрыт

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Новочеркасска (Ростовская область) перекрыли выезд из города на трассу M-4.

"Выезд из Новочеркасска на трассу М4 решено временно перекрыть из соображений безопасности", - сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в телеграм-канале в субботу.

Он также призвал жителей города сохранять спокойствие и воздержаться от поездок.

"Сейчас в городе спокойно: правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию, службы жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в привычном режиме". - написал Лысенко.

Как он отметил, "все запланированные на сегодня массовые мероприятия - легкоатлетический забег, праздничная программа ко Дню молодежи - будут отменены".

Ростовская область Новочеркасск Юрий Лысенко
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