Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 снова открыли

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Новочеркасска Ростовской области открыли выезд из города на трассу М-4 "Дон", сообщил в субботу глава администрации города Юрий Лысенко.

"Выезд на М4 открыт", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава администрации Новочеркасска сообщал, что выезд из Новочеркасска на трассу М-4 было решено временно перекрыть из соображений безопасности. Он также сказал, что запланированные на субботу массовые мероприятия отменены, призвал жителей города сохранять спокойствие и воздержаться от поездок.