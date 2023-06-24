Поиск
Важно
Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 снова открыли

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Новочеркасска Ростовской области открыли выезд из города на трассу М-4 "Дон", сообщил в субботу глава администрации города Юрий Лысенко.

"Выезд на М4 открыт", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава администрации Новочеркасска сообщал, что выезд из Новочеркасска на трассу М-4 было решено временно перекрыть из соображений безопасности. Он также сказал, что запланированные на субботу массовые мероприятия отменены, призвал жителей города сохранять спокойствие и воздержаться от поездок.

Ростовская область Новочеркасск Юрий Лысенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН заявил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО

Нефтебаза горит в Воронеже

Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Кадыров заявил о направляющихся в "зону напряженности" бойцах

Губернатор Воронежской области сообщил об оперативно-боевых мероприятиях

Воронежский губернатор назвал недостоверной информацию о колоннах военной техники

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Глава Северной Осетии призвал осетин из "Вагнера" не подчиняться приказам Пригожина

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

РЖД сообщили, что поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа идут по графику

Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });