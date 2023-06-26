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Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами

Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния экспертами
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Решения о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния экспертами на расширенном реставрационном совете, в реставрационном центре имени Грабаря подготовлено специальное помещение для иконы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"Реставрационный центр имени И.Э.Грабаря готов к приему иконы "Святая Троица". (...) Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что "решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами, в том числе состояния ее сохранности, на расширенном реставрационном совете".

"К выполнению всех необходимых консервационно-реставрационных мероприятий для сохранения памятника будут привлечены специалисты центра, а также представители других ведущих институций", - добавила министр.

Она напомнила, что икона находится в храме Христа Спасителя до 18 июля.

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Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что рублевская "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя под наблюдением экспертов, икона в стабильном состоянии, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано. Решение о продлении пребывания иконы в храме, как уточнили в ведомстве, связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память Церковь чтит 18 июля.

15 мая стало известно о решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Однако 3 июня икона была успешно перевезена из Третьяковкой галереи в храм Христа Спасителя, где установлена в специальную капсулу в центре собора. Предполагалось, что икона пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на плановую реставрацию.

Ольга Любимова Троица Минкультуры РФ
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