Что произошло за день: вторник, 27 июня

Путин о финансировании "Вагнера", прекращение уголовного дела о мятеже и возвращение антидепрессанта

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено. В ходе расследования было установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, отметили в ФСБ.

- Путин заявил, что военные и силовики фактически остановили гражданскую войну в РФ. Обращаясь к представителям силовых ведомств, президент России заявил, что люди, которых втянули в мятеж, увидели, что народ и армия не с ними.

- Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию. Кроме того он уверен, что белорусским силовикам может быть полезен опыт ЧВК "Вагнер". Президент Белоруссии рассказал, что на фоне событий на юге России отдал распоряжение о приведении армии в полную боеготовность, а Белоруссия при необходимости готова была направить в Россию бригаду силовиков для урегулирования ситуации. По словам Лукашенко, важную роль в организации переговоров с Евгением Пригожиным сыграли замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников.

- Все силы Росгвардии во время попытки мятежа были сосредоточены на подступах к Москве, рассказал глава ведомства Виктор Золотов. Он также сообщил, что Росгвардия просила президента предоставить ведомству танки. Позднее депутат Александр Хинштейн пояснил, что вопрос передачи техники группы "Вагнер" не обсуждается, Росгвардия будет закупать необходимое в рамках гособоронзаказа.

- Путин сообщил, что содержание "Вагнера" полностью финансировалось из бюджета. По словам президента РФ, с мая 2022 года по май 2023-го государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей. Путин также заявил о необходимости разобраться с использованием средств компанией "Конкорд", которая заработала за год 80 млрд рублей.

- Экс-глава кузбасского ГУ МЧС получил 10,5 года заключения по делу о пожаре в "Зимней вишне". Его обвиняли в халатности и растрате. Бывшего главного пожарного инспектора Кемерово суд признал виновным в халатности и мошенничестве и приговорил к лишению свободы на срок 8 лет и 6 месяцев.

- Возобновляются поставки в РФ антидепрессанта "Золофт". Ранее сообщалось о приостановке поставок из-за технических проблем на производстве. Росздравнадзор также объяснял временное отсутствие препарата ажиотажным спросом.

- Молдавия начала процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Решение ожидается в течение месяца.