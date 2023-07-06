Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Патрушев заявил, что из-за мятежа Пригожина страна была на грани гражданского конфликта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия могла быть втянута в гражданский конфликт из-за предательских действий руководства ЧВК "Вагнер", считает секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он высказал это мнение на совещании по вопросам нацбезопасности в Южном федеральном округе в Краснодаре.

"23-24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК "Вагнер" страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт", - сказал он.

"Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа, еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - добавил Патрушев.

27 июня аналогичное заявление сделал президент Владимир Путин. Он сказал, что военные и сотрудники спецслужб, противодействовавшие попытке мятежа 24 июня, фактически, остановили гражданскую войну.

Вагнер Владимир Путин Николай Патрушев Совбез
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Командиров Вооруженных сил РФ смогут наказывать за несоблюдение прав и свобод подчиненных

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

Суд перевел Олега Митволя из СИЗО под домашний арест

"Домодедово" рассчитывает на открытие новой ВПП в конце 2023 года

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Уклонистам от службы в армии не разрешат сдать экзамен на водительские права

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн

Имущественный ценз для квалов повысят сначала до 12 млн рублей, затем до 24 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });