Патрушев заявил, что из-за мятежа Пригожина страна была на грани гражданского конфликта

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия могла быть втянута в гражданский конфликт из-за предательских действий руководства ЧВК "Вагнер", считает секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он высказал это мнение на совещании по вопросам нацбезопасности в Южном федеральном округе в Краснодаре.

"23-24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК "Вагнер" страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт", - сказал он.

"Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа, еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - добавил Патрушев.

27 июня аналогичное заявление сделал президент Владимир Путин. Он сказал, что военные и сотрудники спецслужб, противодействовавшие попытке мятежа 24 июня, фактически, остановили гражданскую войну.