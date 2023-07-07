Путин не планирует проводить никаких совещаний из-за ситуации с курсом рубля

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить никаких совещаний, касающихся текущего курса рубля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Призываем вас помнить недавнюю беседу президента с председателем правительства Мишустиным. Там речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться", - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что на встрече "также шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть".

"Все остальное - дело текущей конъюнктуры. Что касается каких-то деталей, комментариев, это прерогатива правительства", - подчеркнул представитель Кремля.