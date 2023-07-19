Совет Федерации одобрил закон о регулировании гаражных объединений

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о регулировании организации и деятельности гаражных объединений, а также прав и обязанностей их членов.

Авторы инициативы - глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 13 июля.

Закон формирует общий подход к определению таких объектов недвижимости как гаражи, к их государственной регистрации. В частности, он вводит в законодательство понятия "территория гаражного назначения", "гаражный комплекс".

Под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальные помещения и не более двух наземных этажей. Они могут быть отдельно стоящими, либо, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут располагаться в одном ряду с другими гаражами и иметь с ними общие стены, крышу, фундамент и коммуникации.

Большое внимание в законе уделяется вопросам общей собственности, управлению ей и закреплению положений о доле каждого собственника гаража в гаражном комплексе или машиноместа в праве собственности на общее имущество.

В законе дан перечень того, что относится к общему имуществу в гаражном комплексе: вспомогательные помещения, например, технические этажи и подвалы, чердаки, лестницы, лифты, коридоры, крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции гаражного комплекса, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в гаражном комплексе.

Согласно закону, общее имущество находится в общей долевой собственности владельцев машиномест и нежилых помещений. Доля в праве собственности пропорциональна общей площади принадлежащих собственнику машиноместа, нежилого помещения. Каждый собственник обязан соразмерно со своей долей в праве на общее имущество участвовать в уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с общим имуществом.

В законе детально регулируются вопросы управления общим имуществом и способы управления.

Как ранее отмечал Крашенинников, гаражи у домов на отдельных участках, а также отдельных объектов производственного и коммерческого назначения не попадают под действие закона, как и гаражи, которые используются госорганами и органами местного самоуправления, паркинги в жилых домах (и строения, принадлежащие собственникам квартир в них), а также парковочные места в соответствии с Градостроительным кодексом.

"Ни в советское время, ни в постсоветский период у нас не было ни одного законодательного акта, посвященного гаражным объединениям. Сейчас в этом вопросе отсутствует схема управления, есть проблемы с использованием общего имущества, принадлежащего членам гаражных объединений. Закон призван навести порядок с гаражами и защитить права их владельцев", - отмечал ранее Крашенинников.

Положения закона будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые оформят в ходе гаражной амнистии.

Согласно закону "о гаражной амнистии", который вступил в силу 1 сентября 2021 года, гражданин, использующий гараж, который построен до 30 декабря 2004 года, имеет право получить в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено сооружение, бесплатно в срок до 1 сентября 2026 года. Для оформления права собственности потребуется одно заявление в органы местного самоуправления.