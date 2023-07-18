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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Новосибирская область ожидает снижения урожая зерна из-за засухи на 30-40%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Новосибирская область в 2023 году ожидает получить урожай зерна в объеме около 2-2,3 млн тонн, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. В 2022 году валовой сбор зерна в весе после доработки составил 3,356 млн тонн (99,4% к уровню 2021 года), значит, снижение может составить 30-40%.

"У нас рекордные переходящие остатки (зерна - ИФ) на 1 июля - 1,5 млн тонн. План по производству зерна с различными нюансами (на 2023 год - ИФ) - от 2 млн до 2,3 млн тонн", - сказал Лещенко.

По словам министра, что внутреннее потребление региона с учетом животноводства составляет 1,82 млн тонн зерна. Таким образом, по итогу уборочной кампании в области будет сформировано два годовых запаса, что, по словам министра, позволит также обеспечить исполнение обязательств по поставкам зерна за пределы региона, в том числе в страны дальнего зарубежья.

Общая посевная площадь в 2023 году равнялась 2,4 млн га (рост на 18 тыс. га к уровню 2022 года), из них пострадали и погибли 240 тыс. га.

Аномальные погодные условия в Новосибирской области сложились с весны 2023 года. Так, в апреле фиксировались аномально холодные и сухие погодные условия, в мае они продолжились. В июне к засушливой погоде добавилась жара - к среднемноголетней климатической норме наблюдается превышение практически на 8 градусов по среднедекадной температуре. На прошлой неделе на территории всей области был введен режим ЧС.

Новосибирская область Евгений Лещенко Минсельхоз
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