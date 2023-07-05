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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Татарстан ввел режим ЧС для аграриев из-за плохой погоды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава Татарстана Рустам Минниханов 3 июля ввел режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий. Распоряжение опубликовано на сайте главы республики.

Режим ЧС введен во всех 43 муниципальных районах Татарстана после того, как заморозки, а затем суховеи и почвенная засуха привели в 2023 году к гибели посевов в регионе, говорится в документе.

Ранее в июле министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров говорил журналистам, что из-за плохой погоды республика ухудшила прогноз по сбору зерновых на текущий год с 5 млн тонн до 3,7-3,8 млн тонн.

Режим ЧС для аграриев Татарстан также вводил в 2021 году из-за жаркой и сухой погоды. Сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали от чрезвычайных ситуаций, имеют право на компенсацию потерь государством.

Татарстан
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