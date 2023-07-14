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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Фигуранту дела об убийстве Станислава Ржицкого предъявлено обвинение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, предъявлено официальное обвинение, сообщили в Следственном комитете.

Ему вменяют умышленное убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" и незаконный оборот оружия.

10 июля о том, что Ржицкий был убит в Краснодаре выстрелом в спину, сообщил депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Денисенко задержали 11 июля, в СК сообщили, что у него нашли пистолет с глушителем. Подозреваемого арестовали до 10 сентября.

В СК сообщили, что он признал вину на допросе. После суда Денисенко заявил журналистам, что не сотрудничал со спецслужбами Украины и раскаивается в содеянном.

Краснодар Украина СКР Сергей Денисенко Станислав Ржицкий
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