Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" признал свою вину

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщает в четверг Следственный комитет России.

"Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с подозреваемым проведена проверка показаний на месте.

В понедельник, 10 июля, об убийстве Ржицкого сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

Следственные органы СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". О задержании подозреваемого в этом преступлении стало известно 11 июля.

Краснодарский суд в четверг изберет меру пресечения Денисенко.