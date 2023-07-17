Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Продажа билетов на автобусные рейсы из Ростова-на-Дону в Крым приостановлена, сообщили "Интерфаксу" в министерстве транспорта Ростовской области.

"Продажа билетов в Крым приостановлена, формируются новые маршруты", - сказал представитель Минтранса.

Он отметил, что продажа билетов в Крым возобновится после утверждения альтернативных маршрутов через новые регионы.

"Вокзалы Ростовской области работают в штатном режиме", - добавил собеседник агентства.

В 04:20 по московскому времени понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Кубани. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. На данный момент железнодорожное сообщение уже восстановлено. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок.

Позже в Минтрансе РФ заявили, что повреждено дорожное полотно, конструкции пролетов остаются на своих опорах. Власти призвали использовать пока альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение фур запрещено.

Грузовики с осени используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера воскресенья была закрыта без указания причины.