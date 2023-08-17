Псковские сотрудники ФСБ пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСБ России по Псковской области пресекло попытку сбора гражданином Украины сведений в интересах специальных служб его страны, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В мае 2023 года при въезде на территорию России в Печорском районе был задержан уроженец Днепропетровска, говорится в сообщении.

"Установлено, что кадровым работником Службы безопасности Украины ему было поручено собрать информацию о военнослужащих пограничных органов, а также об украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами. С учетом имевшихся доказательств мужчина сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года, в нашу страну следовал по заданию указанной специальной службы, однако собрать данные и передать их не успел", - отметили в пресс-службе.

Управление ФСБ России по Псковской области объявило гражданину Украины официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж).

Въезд в Россию ему закрыт до 2053 года.

Всего с начала 2023 года сотрудники управления пресекли попытки 10 агентов специальных служб Украины попасть на территорию РФ, добавили в ведомстве.