В суд Самары направлено дело о гибели 50 человек от отравления "Мистером Сидром"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Красноглинский суд Самары уголовное дело производителей напитка "Мистер Сидр", которым насмерть отравились 50 человек, сообщило надзоное ведомство.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК ("производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей").

По версии следствия, в 2023 году "учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для продажи". Ради экономии времени и сокращения технических расходов они "намеренно отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта".

Айрапетян приобрел не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада ГУ МВД по Самарской области. Продавцами выступили братья Алексей и Дмитрий Егоровы, а также Иван Гребенкин, которые были осуждены по этому эпизодв в феврале 2024 года.

Приобретенный спирт в действительности оказался метиловым и был использован в приготовлении около 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер Сидр" и "Лето сидр", который был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе, сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, соучастникам дела удалось сбыть более 30 тысяч литров сидра в магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшие подали иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн рублей.

В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта.