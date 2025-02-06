Поиск

В суд Самары направлено дело о гибели 50 человек от отравления "Мистером Сидром"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Красноглинский суд Самары уголовное дело производителей напитка "Мистер Сидр", которым насмерть отравились 50 человек, сообщило надзоное ведомство.

Анар Гусейнов и Артем Айрапетян обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК ("производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей").

По версии следствия, в 2023 году "учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для продажи". Ради экономии времени и сокращения технических расходов они "намеренно отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заключающейся в длительном брожении яблочного сусла, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта".

Айрапетян приобрел не менее 4 тысяч литров спирта, похищенного со склада ГУ МВД по Самарской области. Продавцами выступили братья Алексей и Дмитрий Егоровы, а также Иван Гребенкин, которые были осуждены по этому эпизодв в феврале 2024 года.

Приобретенный спирт в действительности оказался метиловым и был использован в приготовлении около 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер Сидр" и "Лето сидр", который был разлит в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе, сказано в пресс-релизе.

По данным следствия, соучастникам дела удалось сбыть более 30 тысяч литров сидра в магазины на территории Удмуртии, Марий Эл, а также Курганской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

В результате употребления напитка от отравления скончались 50 человек, еще 66 пострадали. Потерпевшие подали иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 46 млн рублей.

В отношении Егоровых и Гребенкина ранее состоялся обвинительный приговор по факту хищения спирта.

МВД Самара Генпрокуратура Артем Айрапетян Анар Гусейнов Мистер сидр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Россотрудничества сообщил о предложении Азербайджана закрыть Русский дом в Баку

Правительство утвердило правила списания долгов по бюджетным кредитам для регионов

Кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии в РФ

Кабмин дополнительно проиндексирует военные пенсии в РФ

В Думе предлагают дать МВД доступ к данным медосвидетельствования мигрантов

ГП просит суд передать группу "Борец" из собственности Невзлина и его партнеров в казну

Песков заявил, что претензий к работе Борисова на посту главы "Роскосмоса" нет

Песков заявил, что претензий к работе Борисова на посту главы "Роскосмоса" нет

Внучку экс-мэра Самары Тархова арестовали по делу о его убийстве

Внучку экс-мэра Самары Тархова арестовали по делу о его убийстве

Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса"

Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5812 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2158 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе329 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });