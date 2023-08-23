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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

По украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область, нанесли артудар

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о предотвращении накануне попытки проникновения украинских диверсантов в Климовский район Брянской области - госграница нарушена не была, по группе нанесли массированный артудар.

"22 августа 2023 года в Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В спецслужбе добавили, что совместно с силами министерства обороны РФ, Росгвардии "по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар".

Нарушения государственной границы РФ не допущено, подчеркнули в ФСБ.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке диверсантов в Климовском районе.

По его данным, атака была отражена благодаря действиям спецслужб.

ФСБ Брянская область Александр Богомаз Украина
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