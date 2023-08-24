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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В Казахстане официально трудоустроены примерно 25 тысяч россиян

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане на сегодняшний день официально трудоустроены примерно 25 тысяч россиян, сообщил на брифинге в Астане председатель комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

"Порядка 25 тысяч граждан России, по которым работодатели осуществляют обязательные пенсионные выплаты, то есть у нас сейчас в стране работают порядка 25 тысяч граждан РФ, и они отчисляют свои пенсионные отчисления", - сказал он.

Он не уточнил, в каких сферах и в каком качестве эти россияне трудоустроены.

Ертаев напомнил, что в Казахстане с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза.

С начала объявления в России частичной мобилизации в сентябре 2022 года вырос приток российских граждан в Казахстан. В период с 21 сентября по 29 ноября 2022 года в республику въехали более 400 тысяч россиян.

Казахстан Астана Аскарбек Ертаев Минтруда
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