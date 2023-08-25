Апелляция сочла законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд, рассмотрев в пятницу апелляционные жалобы, оставил в силе решение суда первой инстанции о прекращении уголовного дела в отношении бывших сотрудников ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина и Артема Кисличенко и назначении им штрафов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

"Вступило в силу постановление суда о прекращении уголовного преследования бывших топ-менеджеров "ВСМПО-Ависмы", - сказал представитель суда.

Он сообщил, что облсуд по итогам рассмотрения апелляционных жалоб изменил постановление Верхнесалдинского районного суда в отношении Воеводина и Кисличенко, установив им срок уплаты судебного штрафа до 25 сентября 2023 года. Ранее в документе значилось 1 августа.

"В остальной части постановление суда оставлено без изменений", - добавил представитель суда.

Как сообщалось, 25 мая 2023 года Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) по ходатайству защиты прекратил уголовное дело в отношении Воеводина и Кисличенко и назначил им штрафы в размере 90 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно.

Согласно данным суда, Воеводин обвинялся в заключении невыгодного контракта на поставку ильменитового концентрата, в результате чего корпорации "ВСМПО-Ависма" был причинен ущерб на сумму более 43,6 млн рублей. Ему инкриминировалась часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а Кисличенко – часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 201 УК РФ (пособничество в злоупотреблении полномочиями).

По завершении рассмотрения дела в райсуде его пресс-служба сообщала, что причиненный ущерб предприятию был возмещен.

Прокуратура Верхней Салды и ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" 6 и 8 июня подали апелляции на данное решение.

До этого, в 2021 году, Верхнесалдинский райсуд уже рассматривал дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) в отношении Воеводина. Оно так же было прекращено, подсудимому был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей. Решение поддержала апелляционная инстанция.

Тогда Воеводин обвинялся в том, что, являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", "в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации". Согласно материалам дела, он обеспечил отчуждение титановой стружки, принадлежавшей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

Воеводин, возглавлявший "ВСМПО-Ависма" с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" – производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.