Портал ЦИК РФ пережил в дни выборов 175 тыс. хакерских атак

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-ресурс Центризбиркома подвергся в дни голосования массированным хакерским атакам, но выдержал их, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Интернет-портал ЦИК России пережил за эти дни 175 тысяч потенциально опасных воздействий, говорю очень корректно и мягко. На самом деле, это были достаточно мощные, острые и сильные удары", - сказала Памфилова в понедельник журналистам в Москве.

По ее словам, почти 90 тысяч атак - "это воздействие супервысокой активности, били наотмашь, фигурально выражаясь, в виртуальной среде".

"Кроме того, наш сайт подвергся трем DDoS-атакам, общей продолжительностью, представьте себе, более 16 часов. Более 16 часов били в одно место со всей своей дурацкой мощью. Выдержали", - сказала глава ЦИК.

Она отметила, что еще более 30 тысяч DDos-атак было совершено на сайт дистанционного электронного голосования.