Песков переадресовал правоохранительным органам вопрос о ситуации вокруг Чубайса

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не следят за ситуацией вокруг бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, то нужно к ним и обращаться", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Чубайса, в отношении которого, по данным СМИ, ведется проверка на коррупционные преступления.

Ранее Песков уже отмечал, что Кремль не отслеживает перемещений Чубайса. "Известно, что он находится за границей. У нас он не работает", - сказал представитель Кремля.

В марте этого года Чубайс покинул Россию.

25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До назначения спецпредставителем президента Чубайс возглавлял "Роснано", куда пришел в 2008 году после ликвидации РАО "ЕЭС России".

11 апреля стало известно, что Чубайс больше не значится в составе совета директоров "Трубной металлургической компании", а также покинул совет директоров АФК "Система" и компании "Электрозавод".

15 апреля РБК сообщил о просьбе главы "Роснано" Сергея Куликова к генпрокурору Игорю Краснову проверить работу "Роснано" при Чубайсе.