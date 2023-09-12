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Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму

Суд на три месяца продлил арест Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок ареста одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности.

"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Гиркина продлен до 18 декабря 2023 года", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в суде.

Как сказал в суде следователь, для завершения расследования по делу Стрелкова необходимо дополнительное время, чтобы провести ряд следственных действий и получить результаты экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, баллистической и психолого-лингвистической.

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При этом, по мнению следствия, основания, по которым Стрелков был помещен в СИЗО, не изменились: он по-прежнему может помешать расследованию, скрыться, используя навыки конспирации.

Защита Стрелкова просила суд отклонить ходатайство следствия и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Адвокат Гаджи Алиев, защищающий Стрелкова, заявил, что обжалует решение суда как необъективное и несправедливое.

Стрелкову предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест.

Вину Стрелков не признает.

Претензии к Стрелкову, как стало известно ранее, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.

В настоящее время Стрелков находится под арестом в СИЗО "Лефортово".

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к этой катастрофе.

Игорь Стрелков Мещанский суд Москвы
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