Путин сообщил о проектах с КНДР в области транспортного сообщения

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов в области транспорта, на переговорах с лидером КНДР обсуждали и вопросы развития сельского хозяйства.

"У нас очень много интересных проектов, если некоторые вещи вспомнить - это и транспортное сообщение, логистика, имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога, имеется в виду возобновление работы порта, морского порта, где можно сделать очень хороший такой логистический треугольник..., потом автомобильная дорога на Китай, здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

После завершения переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном он добавил, что на встрече "говорили о развитии сельского хозяйства". "И в этом плане у нас, конечно, есть что предложить. Мы и гуманитарную помощь оказываем этой стране, но помимо гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие", - сказал президент РФ.