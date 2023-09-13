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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что произошло за день: среда, 13 сентября

Встреча лидеров России и Северной Кореи, запрет на въезд в Эстонию для российских автомобилей и снятие санкций с четверых россиян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел переговоры с Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный". Российский президент отметил дружественную атмосферу, в которой проходил визит лидера КНДР, в свою очередь Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея поддерживает все решения России. Путин подчеркнул, что у России и КНДР есть перспективы в области военно-технического сотрудничества, а Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российской армии в ходе СВО. Между тем в Кремле подчеркнули, что лидеры РФ и Северной Кореи не обсуждали отправку военных из КНДР на границу с Украиной, а также сообщили, что российская сторона готова отправить в космос северокорейского космонавта.

- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине. В отношении четырех лиц ограничительные меры не продлены, их имена не уточняются.

- Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить. К заболеваниям, при которых гражданин не может быть принят на службу в период мобилизации, военного положения и в военное время, в частности, относятся: ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет I типа, заболевания сердца, психические расстройства.

- Эстония запретила въезд российским автомобилям. При этом машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Между тем за сутки в Литву, которая ранее ввела такой же запрет, не впустили два десятка автомобилей с российскими номерами.

- Генпрокуратура отказалась от требований о взыскании активов HeidelbergCement в РФ. Представитель гособвинения обосновала это решение установлением в ходе судебного разбирательства и дополнительной проверки особых обстоятельств.

- Военные корабли, поврежденные в результате украинского удара по Севастополю, будут восстановлены, заявили в Минобороны РФ. Пожар на судоремонтном заводе в Севастополе после ракетной атаки потушен.

- Торги на срочном рынке "Мосбиржи" были приостановлены на четыре часа. Причиной стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. Биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка от приостановки как незначительный.

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