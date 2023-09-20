В Балашихе спасатели перестали надеяться найти выживших под завалами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Балашихе под завалами частично разрушенного взрывом девятиэтажного дома могут находиться люди, однако они уже не подают признаков жизни, заявил через пресс-службу замглавы МЧС Илья Денисов.

"По докладам, людей, подающих признаков жизни, под завалами, нет", - сказал он.

Поисковые работы возобновились после повторного обрушения в здании.

Утром в газифицированном многоквартирном доме на улице Октябрьская сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир. Уже в ходе поисково-спасательных работ в здании произошло повторное обрушение перекрытий, и под завалами оказались несколько спасателей.

По последним данным, погибли три жителя дома и два спасателя.

Уголовное дело по факту взрыва возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По версии следствия, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на четвертом этаже девятиэтажки.