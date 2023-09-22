Второе за день перекрытие Крымского моста продлилось час

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после второго перекрытия в течение дня, сообщает телеграм-канал с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Сообщение об остановке движения было опубликовано в 12:50 по Москве, сообщение о его возобновлении - в 13:58.

Как и утром, перекрытие продлилось около часа.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по нескольку раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в сеть фото и видео.