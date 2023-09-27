Кремль считает, что Канада должна предать суду ветерана СС Хунку

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что парламент Канады должен найти способ обличить нацизм после скандала с приглашением ветерана СС Ярослава Хунки, власти страны должны привлечь его к суду, а другие государства - отреагировать на этот скандал.

"Что касается отставки спикера парламента, он взял на себя ответственность. Но как быть с самим парламентом, который стоя рукоплескал фашисту? Здесь разум диктует необходимость какого-то обличения нацизма. Парламент должен это сделать, иначе это парламент, который запятнан этими аплодисментами", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"Я уже не говорю о той международной реакции, которую мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", - добавил он.

Песков также сказал, что в Канаде должны предать суду 98-летнего украинского ветерана Ярослава Хунку, который, как выяснилось позже, во время Второй мировой войны сражался на стороне нацистов.

"Мы слышали заявления из Польши, что ее некоторые представители собираются инициировать преследование по закону этого нациста. То, что здесь никакого срока давности не может быть у таких преступлений, это очевидно. Конечно, здесь мы считаем, что канадские власти обязаны придать правосудию или выдать тем, кто собирается придать правосудию этого преступника, - сказал представитель Кремля. - Здесь вряд ли даже есть место для какого-то разбирательства. Однозначно речь идет о нацисте".

Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота пригласил Хунку на заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Затем выяснилось, что Хунка, проживающий ныне в Онтарио, служил в дивизии "Ваффен-СС" "Галичина". Факт его приглашения и воздания ему почестей осудили в том числе еврейские организации.

Рота принес извинения на совершенную ошибку и подал в отставку с поста спикера.