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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путин назвал отвратительным факт чествования ветерана СС в парламенте Канады

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер канадского парламента, назвавший героем украинского ветерана дивизии СС "Галичина", поставил на одну доску нынешние украинские войска и гитлеровские формирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Спикер парламента Канады говорит: "Он (ветеран СС - ИФ) сражался с русскими, и сегодня продолжает поддерживать украинские войска, сражающиеся против русских. Он, по сути, поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части, сражающиеся против России. Он поставил их на одну доску", - сказал Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи.

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Он отметил: "Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей на Украине - это денацификация. Значит, она там есть, это признается, эта нацификация Украины, и наша общая цель - добиться денацификации".

По словам президента РФ, "абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, и особенно президент Украины, в жилах которого течет еврейская кровь".

"Еврей по национальности стоит и аплодирует нацисту, не просто последышу нацистов, идейному последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население, это он лично уничтожал", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что только на Украине было истреблено 1,5 млн евреев.

Владимир Путин Канада Украина
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