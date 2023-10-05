ФАС постарается "не переборщить" с регуляторными действиями на топливном рынке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федеральной антимонопольной службе важно не переборщить с регуляторными действиями на топливном рынке, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"Сейчас мы в целом анализируем ситуацию (на топливном рынке - ИФ). Пока нашли злоупотребления в отдельных компаниях, по ним идет проверка - это трейдеры, а также нефтебазы. Среднеоптовый сегмент тоже смотрим, там есть нарушения, пока проверяем", - рассказал он.

5 октября ФАС сообщила, что потребовала от вертикально-интегрированных нефтяных компаний и независимых АЗС снизить цены на нефтепродукты в связи с тем, что оно подешевело на бирже.

Отвечая на вопрос, какой ориентир цен на АЗС обозначила ФАС для нефтяников и независимых автозаправок, Шаскольский сказал: "Это должен быть экономически обоснованный уровень. Мы говорим о том, что нефтяные компании обязаны обеспечить внутреннего потребителя, в том числе сельхозтоваропроизводителя. Сейчас меры приняты, они привели к снижению цены во всех сегментах рынка моторных топлив, это позволяет закупить впрок по хорошим ценам".

"Тут нужно не переборщить с регуляторными мерами. Компании не в простом положении находятся, нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы заводов на полную мощность. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки. Поэтому все меры должны быть выверенными", - подчеркнул глава ФАС.

Отвечая на вопрос, прорабатываются ли для топливного рынка меры по аналогии с рынком удобрений, как предлагал президент 27 сентября, Шаскольский сказал: "Такие предложения также изучаются".