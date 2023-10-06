Что произошло за день: пятница, 6 октября

Премия мира, решения по стабилизации внутреннего топливного рынка и непогода в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В их числе - снятие ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты трубопроводами, и заградительная пошлина на нефтепродукты. Кроме того, с 1 октября восстанавливается топливный демпфер.

- Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября, сообщил источник, знакомый с содержанием протокола совещания у Александра Новака 4 октября.

- Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. На данный момент она находится в заключении. Мохаммади отметили "за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех".

- Вывод российских миротворцев из Карабаха не обсуждается, сообщил информированный дипломатический источник. По его словам, речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности Российского миротворческого контингента.

- Украинцы смогут въезжать в РФ из третьих стран только через два пункта пропуска. Это АПП "Лудонка" (Псковская область) и аэропорт "Шереметьево", порядок въезда вступает в силу 16 октября.

- Грузы в порт Калининграда впервые доставлены по Северному морскому пути. Между тем в кабмине РФ сообщили о планах связать Транссиб и Севморпуть с помощью Северо-Сибирской железной дороги.

- Москвичей предупредили об ожидающейся непогоде. В выходные прогнозируется резкое понижение температуры, дождь, мокрый снег и ветер. Циклон принесет похолодание на всю территорию европейской части России. Дождь в столице начался уже в пятницу, местами выпало до четверти месячной нормы осадков. Пробки в Москве к вечеру достигли 10 баллов. Несмотря на похолодание синоптики пока не советуют столичным автомобилистам менять резину.