Урожай плодов Кубани сократится на 20% из-за непогоды

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Валовой сбор плодов в Краснодарском крае, крупнейшем регионе страны в сфере промышленного садоводства, в этом сезоне снизится на 20% в годовом измерении, считает генеральный директор союза "Садоводы Кубани" Николай Щербаков.

"В этом году была холодная весна, которая спровоцировала плохую завязь плодов и развитие грибковых заболеваний. Кроме того, в первую половину лета край заливали дожди, в некоторых районах прошел град, а во вторую половину лета была засуха. Все эти факторы привели к потерям урожайности. В итоге, по нашим прогнозам, сбор плодов будет на 20% меньше, чем в прошлом году", - сообщил Щербаков "Интерфаксу".

В 2022 году в регионе урожай в крупных, средних предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) составил рекордные 500 тысяч тонн, напомнил Щербаков. Таким образом, в этом году показатель сократится до 400 тысяч тонн.

Руководитель союза подчеркнул, что садоводство в крае развивается, ежегодно увеличиваются площади садов, заложенных по интенсивной и суперинтенсивной технологии. Вместе с тем, существует серьезный дефицит фруктохранилищ, который, по оценкам отраслевого союза, составляет 150 тысяч тонн. Для строительства новых фруктохранилищ, по его мнению, необходимо увеличивать объем государственной поддержки этого направления.

"Сейчас садоводам компенсируется 25% затрат на строительство плодохранилищ, этого очень мало, в то время как в европейских странах - 80%. Необходимо, чтобы в России объем субсидирования составлял хотя бы 50%", - добавил он.

В Краснодарском крае садоводством занимаются свыше 400 предприятий. Садоводы региона производят около 40% от общего урожая плодово-ягодной продукции в России.

Площадь садов и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств, включая население, составляет 42,1 тысячи гектаров. За последние 6 лет площадь промышленных плодовых и ягодных насаждений увеличилась на 2,1 тысячи га. В этом году садоводы края планируют заложить 1,6 тысячи га садов (на уровне прошлого года), 80% из них - интенсивного и суперинтенсивного типа. Весной в крае было заложено 473 га.