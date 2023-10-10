Число погибших в Израиле французов увеличилось до четырех

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число жертв среди французов в результате террористической атаки ХАМАС против Израиля увеличилось до четырех, сообщил во вторник МИД Франции.

"Мы выражаем наши соболезнования их близким, и мы находимся в контакте с семьями и израильскими властями, чтобы оказать всю нашу поддержку в этом испытании", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

В документе также сообщается, что МИД пока не располагает информацией о 13 французах, некоторые с большой вероятностью захвачены в заложники.

Накануне сообщалось о двух погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле французах.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль сообщал о 900 убитых солдатах и мирных жителях, а палестинские власти - о 700 погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.