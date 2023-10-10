Доля российской радиоэлектроники в госзаказе может достичь 50% досрочно

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доля отечественной электроники в регулируемом секторе (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) радиоэлектронной продукции по итогам 2023 года может составить 50%, ранее предполагалось достичь этой цели в 2024 году, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Он сказал об этом на форуме "Микроэлектроника 2023" в Сочи.

"Мы сейчас следим за динамикой, и если все так и будет продолжаться - а что тут осталось: октябрь, ноябрь, декабрь, - то мы в этом году уже пробьем 50%-ю долю российского радиоэлектронного оборудования на регулируемом рынке (...) Если это произойдет, то мы этих показателей достигнем на год раньше, чем мы планировали", - сказал он, отметив, что замещение иностранных аналогов ускоренными темпами происходит на фоне санкционных ограничений.

Летом 2023 года Минпромторг представил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности, в которой зафиксированы целевые показатели по доле отечественной продукции на рынке радиоэлектроники в размере не менее 50% в 2024 году и не менее 95% в 2030-м на регулируемом рынке, и не менее 27% и 70% соответственно - в целом на внутреннем рынке (включая как регулируемый, так и коммерческий секторы).

Цель в 70% отечественного оборудования к 2030 году актуальна не только для электроники в целом, но и для микроэлектроники в частности, заявил 10 октября на форуме в Сочи вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В целом планируем к 2030 году заместить около 70% всех оборудования и материалов, используемых в базовых технологических процессах. Параллельно должны занять такую же долю на рынке конечной продукции и практически полностью удовлетворить потребности государственного сектора", - сказал он.

Мантуров также пообещал, что по мере появления отечественных образцов радиоэлектроники Минпромторг будет корректировать перечень продукции для параллельного импорта, в рамках которого сейчас в Россию ввозится не производящаяся в стране электронная продукция. Шпак в ходе выступления на форуме сообщил, что перечень параллельного импорта с этой точки зрения планируется пересмотреть до конца 2023 года.