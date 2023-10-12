"Роскосмос" объяснил участившиеся нештатные ситуации на МКС возрастом станции

Еще одна причина - воздействие космического мусора, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Нештатные ситуации на Международной космической станции (МКС) стали чаще происходить из-за возраста станции и наличия на околоземной орбите мусора, сказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"С одной стороны, это возраст станции, с другой - наличие искусственного мусора, который находится на околоземной орбите, он требует постоянного мониторинга и устранения", - сказал Борисов журналистам, затронув вопрос о возрастании числа нештатных ситуаций на МКС.

По его словам, это становится общей проблемой, со временем она будет только нарастать.

"К ней нужно относиться очень серьезно, комплексно решая вопросы защиты от мусора, а также своевременного мониторинга и уклонения от него", - добавил он.

"Я пообщался с американскими коллегами, у них никакой паники нет. Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьезного анализа и устранения", - сообщил Борисов.

9 октября "Роскосмос" сообщил об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, экипажу и станции ничего не угрожает.

Позже в NASA сообщили, что, по данным диспетчеров полета "Роскосмоса", утечка из радиатора прекратилась. Также об этом свидетельствуют снимки с внешних камер станции.

10 октября в госкорпорации заявили, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе работ в открытом космосе 25 октября осмотрят и сфотографируют место утечки, чтобы выяснить причины ее возникновения.

За прошедший год на российском сегменте МКС произошло три случая разгерметизации внешних систем терморегулирования. По данным "Роскосмоса", в декабре 2022 года на корабле "Союз МС-22" и в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-21" причиной утечки стал метеороид.