АТОР ждет возвращения всех организованных туристов РФ из Израиля до конца недели

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Около 150 организованных российских туристов находились на отдыхе в Израиле по состоянию на 7 октября, все они планово заканчивают свой отдых, последние вернутся в Россию 15 октября, сообщил "Интерфаксу" глава компании Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"По нашей информации, оставшиеся организованные туристы вернутся в воскресенье. Соответственно организованных туристов в Израиле не останется. Всего их там было, по нашим данным, 150 человек", - сказал он.

Как отметил Мурадян, по-прежнему сохраняются сложности с теми россиянами, которые хотят вернуться в Россию, но приехали туда либо в качестве самостоятельных туристов, либо с другими целями.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.