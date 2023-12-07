Генпрокуратура РФ попросила Канаду экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России обратилась к канадским властям с просьбой о выдаче служившего в дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки (известного также как Гунько), обвиняемого заочно в геноциде местного населения во время Великой Отечественной войны. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в российском надзорном ведомстве.

Российская сторона просит коллег из Канады экстрадировать 98-летнего бывшего эсэсовца, который, по данным правоохранительных органов РФ, причастен к убийству не менее 500 советских граждан на территории Украинской ССР.

В октябре этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что правоохранительным органам России и Белоруссии следует проработать вопрос об экстрадиции из Канады Гунько.

"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина", поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - цитировало Минобороны РФ выступление Шойгу на закрытой части совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

Спустя несколько дней Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде населения Львовской области.

Гунько оказался в центре скандала после того, как в канадском парламенте его чествовали президент Украины Владимир Зеленский и депутаты.

Как сообщалось, спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота пригласил в парламент проживающего в Канаде 98-летнего Гунько, который, как выяснилось позже, во времена Второй мировой войны воевал на стороне фашистов. Этот человек оказался среди приглашенных на выступление президента Украины Зеленского.

После встречи с лидерами палаты и членами правительства Рота заявил об уходе в отставку на фоне скандала с Гунько.