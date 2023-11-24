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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Крымчанин арестован по делу о передаче деталей военной авиатехники Украине

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Житель Крыма задержан и помещен под стражу по подозрению в передаче украинской стороне комплектующих к военной авиационной технике, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Гражданин РФ был задержан ФСБ в Феодосии, он подозревается в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили в ЦОС.

Как полагают в ФСБ, мужчина был завербован представителями украинских спецслужб и "осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства".

По статье о госизмене мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Крым ФСБ Украина Феодосия
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