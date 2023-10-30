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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Red Wings решила пока не возобновлять рейсы из Махачкалы в Тель-Авив

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Red Wings со вторника возобновляет рейсы в Махачкалу, исключение составят рейсы в Тель-Авив, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"В соответствии со снятыми Росавиацией ограничениями и в связи с открытием аэропорта Махачкалы авиакомпания Red Wings восстанавливает рейсы из/в Махачкалу с 31 октября за исключением рейсов в Тель-Авив", - сказал он.

О порядке выполнения рейсов из Махачкалы в Израиль компания объявит дополнительно.

Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов с 14:00 по московскому времени 30 октября. Аэропорт закрывали после массовых беспорядков в ночь на понедельник, предполагалось, что его рейсы будут обслуживать запасные аэродромы.

Red Wings Израиль Тель-Авив Махачкала
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