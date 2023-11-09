Бывший вологодский губернатор Кувшинников стал сенатором
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора, сообщает пресс-служба правительства области.
Сейчас проводятся необходимые процедуры и уже скоро Кувшинников приступит к работе в Совете Федерации, сказал Филимонов через пресс-службу.
Кувшинникову предложили стать сенатором от региона 3 ноября.
Совет Федерации прекратил полномочия предыдущего сенатора от исполнительной власти Вологодской области Ольги Даниловой.
31 октября президент Владимир Путин принял отставку Кувшинникова и назначил врио губернатора Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.