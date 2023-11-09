Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Бывший вологодский губернатор Кувшинников стал сенатором

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о наделении бывшего главы региона Олега Кувшинникова полномочиями сенатора, сообщает пресс-служба правительства области.

Сейчас проводятся необходимые процедуры и уже скоро Кувшинников приступит к работе в Совете Федерации, сказал Филимонов через пресс-службу.

Кувшинникову предложили стать сенатором от региона 3 ноября.

Совет Федерации прекратил полномочия предыдущего сенатора от исполнительной власти Вологодской области Ольги Даниловой.

31 октября президент Владимир Путин принял отставку Кувшинникова и назначил врио губернатора Филимонова, который ранее занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Совет Федерации Вологодская область Олег Кувшинников Георгий Филимонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 410 тыс. человек приняты на контрактную службу в ВС РФ с начала года

Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя после ограничения его продажи

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

"Прямая линия" с Путиным и его пресс-конференция пройдут в совмещенном формате

Минпромторг пока не видит риска значительного роста цен на продукты

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Госдума перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

В Госдуме изучат возможность пересмотра оценки трагедии в Катыни

Поправки о возвращении полного демпфера по топливу прошли II чтение

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

Дума одобрила во II чтении повышение пошлины за выдачу загранпаспорта на 20%

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей

Матвиенко предложила отменить подоходный налог для многодетных семей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });