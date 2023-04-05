ФАС обязала газораспределительные организации отчитываться о догазификации по заявкам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Газораспределительные организации стали обязаны раскрывать информацию о приеме и исполнении заявок потребителей на догазификацию.

Федеральная антимонопольная служба со второй попытки смогла зарегистрировать в Минюсте приказ № 960/22 от 8 декабря 2022 года "Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм". Документ зарегистрирован в Минюсте 28 марта и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

По новой норме подлежат раскрытию заявки на подключение от заявителей в рамках догазификации, в том числе те, с которыми заключены договоры со сроком подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации.

По этим заявкам подлежит раскрытию информация о числе отклоненных заявок по причине отсутствия технической возможности в объектах газотранспортной организации (пообъектно) и количество заключенных договоров в рамках догазификации (со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности объектов газотранспортной организации), в зависимости от превышения пропускной способности объекта от проектной величины.

Догазификация - бесплатное подключение абонентов в уже газифицированных населенных пунктах. Она предполагает бесплатное строительство газопроводов от существующей газовой сети до границ земельных участков граждан. Программа переведена на бессрочную основу. Помимо частных домовладений она распространяется также на учреждения здравоохранения и образования. Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить "поэтапное завершение газификации к 2030 году" без привлечения средств граждан.