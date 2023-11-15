В Кремле будут следить за встречей Си Цзиньпина и Байдена

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена нет в широкой повестке Кремля, но следить за сообщениями о ней планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Две страны, собственно, выстраивают двухсторонние отношения. Это их право, поэтому эта не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня", - сказал он на брифинге.

"Но, разумеется, каждая такая встреча - все-таки двух крупнейших экономик мира - важна для всех, поэтому так или иначе и разумеется мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Встреча Си Цзиньпина и Байденапройдет 15 ноября в Сан-Франциско, куда председатель КНР прибыл для участия в двустороннем саммите неформальной встрече лидеров АТЭС.