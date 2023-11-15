Гендиректором ЦСР стал бывший замглавы Росстата Павел Смелов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором Центра стратегических разработок назначен Павел Смелов, сообщила пресс-служба ЦСР и анонсировала "перезагрузку организации".

Такое решение принял 15 ноября совет фонда центра, который возглавляет глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Предыдущий руководитель ЦСР Владислав Онищенко оставил эту должность по собственному желанию в апреле 2023 года.

"Сегодня Центру стратегических разработок необходимо сосредоточиться, в первую очередь, на решении практических, прикладных вопросов, подчиненных задачам экономики предложения. Он должен стать лидирующей площадкой для построения диалога и поиска решений для общества, бизнеса и государства", - прокомментировал через пресс-службу Решетников.

"Смена ландшафта за счет ухода международных игроков дают Центру стратегических разработок возможность стать лидером рынка экспертного консультирования. Центр сосредоточится на построении независимых прогнозов развития нашей экономики, объективной и независимой оценке того, как достигаются национальные цели развития, как реализуются национальные проекты. Экспертам ЦСР предстоит расширить горизонты исследований международного опыта и практик, создать новые индексы, исследования и рейтинги, чтобы дать гражданам, экспертам и властям всех уровней альтернативный взгляд на привычные вещи", - заявил о задачах ЦСР его новый глава Павел Смелов.

Смелов родился в 1983 году, в 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), руководил НИИ "Инновационные аналитические разработки и статистика" МЭСИ, в 2019 - 2021 годах был заместителем руководителя Росстата, в том числе курировал проведение Всероссийской переписи населения, в 2022 году работал заместителем руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы.

Минэкономразвития в 2018 году вошло в состав учредителей некоммерческой организации ЦСР, который был основан в 1999 году. До этого в число учредителей ЦСР входил ряд научных институтов, включая Высшую школу экономики. По сути, в 2018 году произошло возвращение к схеме работы "старого" ЦСР, который создавался Германом Грефом и членами его команды для разработки первой экономической программы Владимира Путина в 1999-2000 годах. Греф, который в 2000 году стал главой Минэкономразвития, оставался в то время и председателем совета ЦСР.