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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Безопасность пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing пока изучается, российский космонавт сможет полететь на нем только при подтверждении надежности всех систем, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Его спросили, сможет ли российский космонавт войти в состав экипажа первой регулярной миссии к МКС Starliner-1.

"Нет. Starliner - новый корабль, мы еще анализируем его безопасность. Наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена", - ответил Крикалев.

22 ноября космическое агентство Канады сообщило о назначении астронавта Джошуа Кутрыка в состав экипажа первой регулярной миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС. Он полетит на станцию вместе с астронавтами NASA Скоттом Тинглом и Майклом Финком, имя четвертого члена будет объявлено позже.

Корабль на МКС должны запустить с помощью ракеты-носителя Atlas 5 компании United Launch Alliance в начале 2025 года.

Для допуска к проведению первой регулярной миссии к станции Boeing должна провести сертификационный пилотируемый полет корабля к МКС, он намечен на апрель 2024 года.

15 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс сообщил, что между "Роскосмосом" и NASA продолжаются переговоры о составе экипажей, которые полетят на корабле Starliner.

17 ноября 2022 года Крикалев сообщал "Интерфаксу", что "Роскосмос" рассчитывает получить параметры безопасности Starliner для его включения в перекрестные полеты на МКС.

Boeing NASA Starliner Роскосмос МКС Канада Сергей Крикалев
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